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С января по октябрь 2026 года с индонезийского острова Бали выдворили 73 граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении генерального директората иммиграции на Бали.

Среди наиболее частых причин депортации россиян ведомство назвало превышение разрешенного срока пребывания, нарушение законодательства и использование разрешения на пребывание не по назначению.

Всего за десять месяцев 2026 года с острова депортировали 691 иностранного гражданина. Для сравнения, за весь 2025 год иммиграционные власти выдворили 599 человек.

Ранее сообщалось, что россиянку едва не депортировали с Бали из-за видеокружка, записанного в аэропорту. Девушка рассказала в социальных сетях, что во время ожидания паспортного контроля решила отправить подруге видеосообщение. После этого к ней подошли полицейские, отвели в отдельное помещение и забрали паспорт.