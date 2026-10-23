Эксперт Мкртчян: при депортации по вине туриста деньги за билеты и отель не вернут

Россиянку едва не выдворили с острова Бали за видеокружок, записанный в аэропорту. Какие объекты запрещено снимать во время отдыха за границей и что за это грозит, разбиралась Москва 24.

Съемка запрещена

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/juliya_semenikhina_pm

Туристке из Липецка Юлии Семенихиной пригрозили выдворением с острова Бали прямо из аэропорта.



В соцсетях девушка сквозь слезы объяснила, что стояла в очереди на паспортный контроль и решила сообщить об этом подруге при помощи видеокружка в Telegram. К ней подошли полицейские, отвели в отдельное помещение и забрали паспорт.





Юлия Семенихина туристка Я слышу фразу, от которой у меня просто земля ушла из-под ног: "Сидите и ждите. Сейчас вас депортируют обратно!" Я в шоке! Какая депортация? За что? Я только прилетела! Я ничего плохого не сделала!

При этом ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовали информацию о депортации девушки как о свершившемся факте. Однако Семенихина опровергла это в разговоре с ИА Регнум.



"Час я прождала, мне сказали, что "сейчас обратно полетишь", но потом сжалились, отдали (документы и телефон. – Прим. ред.). В общем, я была в шоке, что из-за какого-то кружка… Там и не видно-то было никого, просто очередь", – пояснила она.



В настоящий момент Юлия продолжает свой отпуск на Бали. В одной из своих публикаций она посоветовала согражданам, которые попали в такую ситуацию, сохранять спокойствие, не подписывать никаких документов вслепую и постараться как можно быстрее связаться с российской стороной.

В генеральном консульстве РФ в Денпасаре на вопрос журналистов отметили, что ничего не знают об этом инциденте. Однако напомнили, что видео- и фотосъемка в зоне паспортного контроля запрещена и действительно может привести к выдворению на родину.

"Это правило действует не только на Бали в Индонезии, но и в принципе во всех аэропортах и странах", – пояснили в консульстве.

Знание законов

Снимать на отдыхе все, что связано с безопасностью, – плохая идея, подчеркнула в беседе с Москвой 24 тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Это может грозить штрафами и даже депортацией. Туроператор, в случае если такое произойдет, деньги не вернет, потому что это не его зона ответственности. Поведение человека в той или иной ситуации и незнание каких-то мер и законов ложится на него самого.

Перед тем как отправиться в ту или иную страну, эксперт настоятельно рекомендовала ознакомиться с ее правилами – как поведения в аэропорту, так и с законами в целом. Они могут разительно отличаться от действующих в России.

В то же время, если бы гражданка той же Индонезии приехала в Шереметьево и что-то записывала под табличкой "Видеосъемка запрещена" (причем надпись на английском и телефон перечеркнуты), ее точно так же должны были депортировать из России. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Теперь о том, что еще не допускается в режимной зоне. Прежде всего любые шутки, выходки, провокации. Вы прилетели в чужую страну: здесь нужно сохранять подчеркнуто нейтральное выражение лица. Не злое, не смеющееся. Не гоготать, не бегать по залу, не кричать громко. Спокойно и молча ждать своей очереди, проходить контроль.

Кроме того, обязательно нужно давать сотруднику пограничной службы паспорт без обложки. В противном случае очередь задерживается, потому что ее все равно придется снять.

"Лицо не должно быть замотано, нужно снять солнцезащитные очки – разрешены только те, которые носят по зрению. И то если пограничник попросит их снять, надо это сделать. Скажут снять головной убор – то же самое. Нельзя спорить – ничем хорошим такие разговоры с пограничником не заканчиваются. Он просто вас не пустит", – добавил эксперт.

Правила съемки касаются любых режимных объектов, в том числе военных и правительственных. Если нет разрешения на фото и видео, не надо это делать, призвал Мкртчян.

"Возле военных объектов в России тоже нельзя вести фото- и видеосъемку, за что ловят иностранцев. Если же это туристическая локация – например, Родина-мать в Волгограде или Третьяковская галерея – пожалуйста, но согласно правилам объекта", – добавил он.

В случае депортации по данной причине турист потеряет деньги за авиабилеты, и перевозчик их не вернет. За гостиницу человек, скорее всего, тоже не получит возврат – как минимум за первые сутки.

Если же пассажир летит при помощи турагента, в договоре с ним прописано: если путешественника не пустили по его вине, никакой ответственности компания не несет. Судиться с туроператором по такому поводу тоже бесполезно, потому что нарушение со стороны отдыхающего стопроцентное, заключил Мкртчян.

