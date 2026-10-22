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22 октября, 15:46

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Эксперт Хайцеэр объяснил рост популярности китайских автодомов среди россиян

Гостиница на колесах: почему россияне скупают автодома для путешествий

Спрос на китайские автодома кратно возрос в России, сообщили эксперты. Чем объясняется такой интерес и о чем необходимо помнить перед покупкой – в материале Москвы 24.

Остановиться где угодно

Фото: 123RF.com/cookelma

Россияне массово скупают двухэтажные автодома из Китая, из-за чего спрос на них вырос на 300% всего за год, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации источника, за последние 2 года производители из КНР существенно увеличили объемы выпуска кемперов, сделав российский рынок одним из ключевых направлений экспорта. На сегодняшний день в РФ доступно для заказа уже свыше 50 различных моделей из Китая. При этом цены на бюджетные кемперы варьируются от 2 до 5 миллионов рублей, что ощутимо дешевле европейских моделей.

Тем не менее ажиотаж объясняется предыдущей низкой базой, так как ранее в России продавалось не так много автодомов, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Сегодня популярность такого отдыха растет, потому что это удобно: гостиница не нужна, платить за нее не надо, остановиться можно где угодно. Единственным сдерживающим фактором остается не очень большое количество кемпингов, которые сейчас есть в России", – считает эксперт.

Он отметил, что преимущество автодомов из Китая прежде всего в цене: такая машина стоит в 2, а то и более раз меньше европейского аналога.

При этом "двухэтажные" – это очень общее понятие. На самом деле это просто одно спальное место внизу и одно наверху. Самый доступный вариант не из экономсегмента – пикап на базе китайских или японских машин, который может стоить порядка 10–11 миллионов рублей. Дальше базой могут являться грузовые автомобили или большие фургоны, которые существенно выше по цене, но все равно ниже, чем их европейские аналоги.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт добавил, что оснащение автодомов как у полноценной дачи: внутри несколько спальных мест в зависимости от класса автомобиля, холодильник, посудомоечная машина, кондиционер, телевизор, удобная подсветка.

"С внешней стороны – маркизы, большой бак для воды, санузел и туалет внутри. В общем, это полноценный мини-дом. В мире эта история очень популярна: целая огромная индустрия работает на такого рода потребителей", – отметил специалист.

Он также уверен, что в России такой досуг будет только набирать популярность вместе с ростом интереса к поездкам по стране и ближайшему зарубежью.

Что нужно учитывать?

Фото: 123RF.com/anastasiiaakh

При этом важно помнить, что большую часть времени автодом стоит на месте, поэтому нужно понимать, где его парковать, если нет, например, загородного участка, подчеркнул Ян Хайцеэр.

"Также следует иметь в виду какие-то поломки: это, с одной стороны, автомобиль, с другой – множество систем, связанных с жизнедеятельностью. К тому же надо учитывать, что не на все машины хватает прав категории B: есть автомобили, которые подходят под классификацию C. Это необходимо предусмотреть заранее", – предупредил эксперт.

Что касается утильсбора, таблицы оплаты для разных автомобилей зависят от мощности двигателя, назначения и класса. Есть специальные сервисы для расчета, куда можно ввести желаемую модель и увидеть сумму, посоветовал Хайцеэр.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян также отметил, что еще один минус заключается в том, что нужно постоянно готовить самим, хотя с точки зрения бюджета это поможет сэкономить.

"В отеле можно рассчитывать на завтрак, обед и ужин, а здесь ничего этого нет. Приходится самим останавливаться, подогревать на газовом оборудовании, варить суп или макароны – питаться одними консервами всухомятку невозможно", – добавил он.

В свою очередь, автоэксперт Максим Едрышов в беседе с Москвой 24 напомнил, что в России автодом растаможивают как автомобиль, поэтому теоретически вопросов к машине возникать не должно. Если она заводского исполнения, проблем не будет вообще.

В документах просто будет указано, что там установлено дополнительное оборудование (приборы, аксессуары). Никаких других особых требований не существует, это обычное транспортное средство, которое сразу идет как автодом по классификации.
Максим Едрышов
автоэксперт

Он также предупредил, что в процессе растаможивания сложно разобраться, поэтому есть специальные брокеры, которые предлагают свои услуги.

"Прежде всего нужно выбрать машину и внести депозит на таможенный счет, автодом это или нет, с точки зрения законодательства значения не имеет", – отметил специалист.

Когда транспортное средство уже будет ввезено, нужно получить свидетельство о безопасности конструкции. Это документ, который подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям регламентов Таможенного союза, заключил Едрышов.

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