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22 октября, 19:30

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Медведев: реестр нарушителей миграционного законодательства доказал эффективность

Реестр нарушителей миграционного законодательства доказал эффективность – Медведев

Фото: kremlin.ru

Реестр контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства, доказал свою эффективность. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что реестр работает с февраля 2025 года. Он был создан, чтобы сделать невозможным пребывание в России иностранцев, которые нарушили закон. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Медведев заявил, что в России необходимо уделить внимание вопросу по борьбе с формированием мигрантами этнических анклавов. Он называл эту тему резонансной и отмечал, что компактное проживание иностранцев в любой стране, не только в РФ, не способствует их адаптации.

Между тем председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказывал, что намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение целевого организованного набора для трудоустройства иностранных граждан и отмену патентной системы.

По его словам, инициатива предполагает отмену патентов и переход к оргнабору для работы на конкретном предприятии. Переход иностранного сотрудника в другую организацию предлагается строго запретить, а за нарушение – выдворять из страны.

Для реализации механизма необходимо создать федеральный реестр работодателей – участников оргнабора. По окончании контракта мигранты должны будут вернуться домой, а работодатели – организовать их обратный выезд.

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