Ограничения сняты в аэропортах Жуковский и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Жуковский и Шереметьево в Москве вернулись к обычному режиму работы после ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, на текущий момент аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Росавиация напомнили пассажирам, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее во всех столичных аэропортах снова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты на фоне попыток украинских БПЛА атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников.

Кроме того, в Шереметьево была объявлена воздушная тревога. Позже действие сигнала "воздушная тревога" и введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства авиагавани сняли. Министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.