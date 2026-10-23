23 октября, 07:51Мэр Москвы
Собянин: 155 летевших на Московский регион БПЛА сбито за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что на подлете к столице были ликвидированы пять беспилотников.
Этой ночью ограничения на полеты вводились в аэропорту Шереметьево. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время ограничения были сняты.