Собянин: 155 летевших на Московский регион БПЛА сбито за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что на подлете к столице были ликвидированы пять беспилотников.

Этой ночью ограничения на полеты вводились в аэропорту Шереметьево. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время ограничения были сняты.