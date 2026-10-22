Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось до 4 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на населенный пункт Хомутовка в Курской области увеличилось до 4 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Беспилотники ВСУ атаковали поселок 21 октября. По уточненной информации, за помощью в больницу обратились родственники пострадавшей женщины – 26-летняя девушка получила травму головы и ушиб ноги.

У 6-месячной девочки зафиксировали касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравму и ушиб мягких тканей головы.

Хинштейн отметил, что все травмы оказались легкими. Пострадавшим оказали необходимую помощь, медики будут продолжать наблюдать их амбулаторно.

В результате атаки украинских военных также были повреждены фасады, крыши и остекление у 10 многоквартирных домов и 4 частных домовладений.

Ранее женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа. С осколочными ранениями головы, грудной клетки и голени ее доставили в районную больницу. После оказания помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

