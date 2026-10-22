Второй гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще один гражданин Белоруссии пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Уточняется, что около села Деменка Новозыбковского городского округа при взрыве беспилотника был ранен водитель грузового автомобиля. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, ему назначено амбулаторное лечение.

До этого гражданин Белоруссии получил травмы при ударе БПЛА по грузовому автомобилю в Жуковском районе Брянской области. По предварительным данным, в фуру попал дрон. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы, угрозы его жизни нет.

Ранее в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) под удар ВСУ попали "Газель" и легковые автомобили. В результате один мужчина погиб, еще трое получили ранения. На участке автодороги Новоайдар – Старобельск также погиб мужчина, еще один человек пострадал.

