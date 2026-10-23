23 октября, 17:29Транспорт
Во всех аэропортах Москвы снова ввели ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Во всех столичных аэропортах снова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют во Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
Меры введены на фоне попыток украинских дронов атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников.
При этом ранее в Шереметьево была объявлена воздушная тревога. Пассажиры были эвакуированы в безопасные зоны, доступ в стерильные зоны терминалов был временно приостановлен.
В связи с ситуацией авиаперевозчики внесли изменения в график полетов, ряд рейсов был перенаправлен на запасные аэродромы. Позднее сообщалось об отмене тревоги.
В свою очередь, министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.