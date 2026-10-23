Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер развелась с мужем

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Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу "Реальные пацаны", развелась с актером Максимом Белбородовым. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу столичных судов в телеграм-канале.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 177 района Раменки. Суд удовлетворил иск Бербер о расторжении брака с Белбородовым. Пара была в браке 3 года.

Актриса вышла замуж за звезду фильма "28 панфиловцев" в феврале 2024 года. В июне того же года у пары родился сын, которого Бербер решила назвать в честь отца. Белбородов признавался в интервью, что был удивлен выбором супруги, однако принял ее решение.

В конце сентября 2026 года Бербер подала в суд иск о расторжении брака. При этом сам актер опроверг информацию о разводе, отметив, что у них с Бербер все в порядке.