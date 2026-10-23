В Череповце возбудили дело из-за смерти 3-летней девочки после плановой операции

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Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи трехлетней пациентки одной из больниц Череповца, скончавшейся в стационаре после плановой операции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, ребенок умер в стационаре в октябре после проведенной плановой операции. В рамках уголовного дела назначена серия судебных экспертиз. Медицинская документация изъята и осматривается.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд частично удовлетворил иск отца ребенка, умершего после лечения в краевой детской больнице. С медучреждения взыскано 3 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Выяснилось, что в 2019 году 5-летнему сыну истца поставили диагноз "лейкоз". Ребенок лечился в краевой детской больнице, но в момент критического ухудшения состояния врач не провела необходимую заместительную терапию. Это привело к прогрессированию геморрагического синдрома и смерти мальчика.

