Эксперт Абасов предостерег от поездок за границу с детьми без страховки

Турецкая клиника пригрозила россиянке прекратить лечение ее ребенка, если она не удалит снимок медсестры, допустившей халатность, утверждает пострадавшая. Как избежать подобных последствий и что нужно знать о поездке с детьми за границу, разбиралась Москва 24.

"Показывали явную неприязнь к нам"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbelkina

Дочь россиянки Елены не хотели лечить во время отдыха в Турции после скандала с персоналом больницы. Свою историю туристка рассказала в личном блоге.

По словам женщины, у ее дочери-грудничка поднялась температура выше 40 градусов, после чего они поехали в больницу Anatolia Hospital в Белеке. На месте их якобы не принимали примерно полтора часа. В итоге ребенка все же госпитализировали, и на следующее утро женщина попросила медсестру проверить у девочки температуру. Она держалась на отметке 39, однако дистанционный прибор сотрудницы сначала показал 36,6, а потом 37,6. На просьбу Елены взять другой, медсестра якобы ответила, что с ребенком все хорошо.





Елена пострадавшая туристка Я стала настаивать на помощи какого-то русскоговорящего персонала, чтобы мы смогли лучше друг друга понять. Но она сказала, что таких в клинике нет. Потом стала психовать, кому-то звонить и показывать свою явную неприязнь к нам.

Когда женщина попросила медсестру назвать имя и фамилию, та ответила, что делать это не обязана. Тогда пациентка сфотографировала ее, чтобы позже установить личность сотрудницы.

Из-за того, что не все анализы были готовы, ребенка оставили в клинике еще на сутки. Елена рассказала, что другая медсестра что-то сделала с капельницей, улыбнулась и сообщила, что все будет в порядке. Как утверждает женщина, на самом деле сотрудница просто отключила аппарат. В течение полутора часов к девочке якобы никто не подходил, а температура снова поднялась выше 40.

"Через какое-то время приходит переводчица, зовет меня за дверь, потому что с нами в палате еще лежали люди, и говорит: "Если вы не удалите фотографию, то мы вашего ребенка больше лечить не будем". У меня просто шок. То есть это в госпитале, в месте, где нам, по идее, должны были помочь, а не устроить вот такой вот ад", – пожаловалась Елена.

Женщина призналась, что ее довели до слез, и пожалела, что не снимала происходящее на видео, так как ей было страшно. Она удалила фотографию, но лучше ситуация не стала.

Заграничные права

Медицинский юрист Алена Барсова рассказала Москве 24, что описанная ситуация относится к категории трансграничных медицинских правоотношений.

"Например, согласно регулированию Турции, иностранные граждане, прибывающие в страну в качестве туристов, получают медицинскую помощь, как правило, на платной основе. Обязанность государства заключается в обеспечении доступности", – уточнила эксперт.

При этом также действует общий принцип медицинского права: экстренная помощь должна быть оказана незамедлительно, независимо от вопроса оплаты. Данный подход соответствует международным стандартам, закрепленным, в частности, в актах Всемирной медицинской ассоциации.

"Получается, в такой ситуации госпитализация ребенка и оказание помощи правомерны, как и последующее требование оплаты. Вопрос компенсации расходов зависит от страховой компании", – пояснила специалист.

Барсова подчеркнула, что с точки зрения российского законодательства отношения со страховой регулируются главой 48 ГК РФ (статьи 927–970). Также условия оказания помощи определяются согласно статье 943 ГК РФ. При этом ключевое значение имеет ассистанс – представитель страховой за рубежом. Он направляет в клинику, согласует лечение, контролирует его объем и стоимость. Если пациент обращается в учреждения без согласования со страховой, возможен отказ в оплате компенсации.





Алена Барсова медицинский юрист Кроме того, в Турции действует "Положение о правах пациента", которое распространяется на все медучреждения (как государственные, так и частные). Данный акт закрепляет, что пациент имеет право на получение помощи без дискриминации, уважительное и достойное обращение и информацию о состоянии здоровья и лечении.

Вместе с тем прямо закреплено право пациента знать медицинский персонал, оказывающий помощь, и получать информацию о нем, добавила юрист.

Грубейшие нарушения?

Как уточнила Алена Барсова, в случае с российской туристкой можно говорить сразу о нескольких нарушениях, допущенных в ее сторону.





Алена Барсова медицинский юрист Первое – если медперсонал не предоставлял достоверные сведения о состоянии ребенка или игнорировал просьбы повторного измерения температуры. Это может нарушать право пациента на получение информации о лечении. Второе – раздраженное поведение медсестры и отказ в коммуникации противоречат стандарту уважительного отношения, закрепленному в регламенте.

Еще одно нарушение – нежелание назвать имя либо предоставление ложных данных, что противоречит праву на знание медперсонала. Плюс имело место расхождение показаний температуры и игнорирование жалоб. Данный факт требует оценки с медицинской точки зрения, но потенциально способно свидетельствовать о ненадлежащем оказании помощи, пояснила эксперт.

"Несмотря на то что прямой обязанности предоставлять переводчика в законодательстве Турции нет, право пациента на информацию предполагает ее понимание. Если клиника декларирует наличие специалиста, отказ в его предоставлении может рассматриваться как ненадлежащее оказание услуги. Пациент вправе знакомиться со своей медицинской документацией и получать ее копии. Это распространяется и на законных представителей ребенка", – объяснила специалист.

В аналогичных ситуациях она рекомендовала немедленно уведомлять страховую компанию и фиксировать нарушения. Кроме того, стоит запрашивать медицинские документы, при необходимости требовать смены клиники.



"До вылета за рубеж важно проверить наличие паспортов, страхового полиса с международным покрытием, включая страну, в которую человек едет. Также необходимо сделать копии всех медицинских документов на себя и ребенка при наличии хронических заболеваний", – пояснила юрист.



Тот, у кого есть международный полис, в случае подобных нарушений может обратиться с жалобой к своему страховщику и при необходимости оформить через него иск в суд, заключила Барсова.

"Поездка с грудничком – довольно сложный процесс"

Стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказал Москве 24, что случаи, подобные тому, что произошел с туристкой, единичны.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Турция лидирует в обращениях россиян к страховщикам не потому, что местные частные клиники хуже египетских или тайских, а потому, что поток больше. В основном это ОРВИ, отравления и бытовые травмы, все эти проблемы решаются без скандала. Публичными становятся те эпизоды, где несколько часов рядом с туристом не было ни переводчика, ни представителя принимающей стороны, ни звонка ассистанс.

По его словам, бесконтактный градусник может давать разные цифры, что вполне нормально. Но когда персонал отказывается измерить температуру повторно, раздражается и не называет настоящее имя, разговор перестает идти про лечение.

"Языковой барьер и сезонная загрузка только усложняют ситуацию: ночью переводчика в курортной клинике может не оказаться, а медсестра не обязана говорить по-русски. В целом важно понимать, что поездка с грудничком – довольно сложный процесс сам по себе, тем более за границу", – предупредил эксперт.

Абасов предостерег, что путешествие без туроператора может обернуться дополнительными трудностями. Маме нужно постоянно думать о финансовых вопросах, страховках и пытаться общаться с персоналом напрямую, подчеркнул он.



"В пакетном туре цепочка ответственности короткая: между туристом и исполнителем услуг всегда есть принимающая сторона и ассистанс. При самостоятельной поездке этой прослойки нет, из-за чего любой конфликт быстрее переходит в личную плоскость", – заверил специалист.

Эксперт объяснил, что в пакетном туре полис оформляет сам оператор. У крупных организаций по Турции он обычно покрывает затраты в 40 тысяч долларов или 35 тысяч евро, где франшиза (то, что оплачивает человек самостоятельно) составляет 25–30 долларов за случай.



(около 24 тысяч долларов, или около 21 тысячи евро. – Прим. ред.) . В самостоятельной поездке страховку покупает сам турист. Для ребенка до двух лет важна не цена дня, а круглосуточный ассистанс, педиатрия и возможность сменить клинику без оплаты из собственного кармана.

Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Закон требует быть застрахованным на сумму не меньше эквивалента в 2 миллиона рублей. В самостоятельной поездке страховку покупает сам турист. Для ребенка до двух лет важна не цена дня, а круглосуточный ассистанс, педиатрия и возможность сменить клинику без оплаты из собственного кармана.

Он подчеркнул, что страховка в путешествии – приоритетный и важный инструмент для безопасности туриста. Если человек ее не оформил, он может обратиться в консульство РФ, но специалисты там преимущественно занимаются другими вопросами. В частности, они могут помочь, если туристу надо срочно связаться с родственниками или решить вопросы с документами, добавил Абасов.

