Адвокат Конышев: за продажу крокодила россиянам грозит штраф до 1 млн рублей

Россияне заводят дома крокодилов и публикуют видео с ними в Сети. Маленьких животных выпускают гулять по квартире, надевают им ошейники и даже пытаются обучать командам. Насколько законно содержание таких питомцев и как они попадают в Россию, разбиралась Москва 24.
150 тысяч за экзотику
В социальных сетях все чаще появляются ролики с домашними крокодилами: их приобретают крошечными, выпускают гулять по квартире, надевают ошейники и даже пытаются обучать командам. Один из авторов подобного видео рассказал о стоимости животного и необходимых для содержания условиях.
"Название этого крокодила – кайман. Хотя в большей степени он относится именно к аллигатору, а не к крокодилу. Взрослая особь достигает размера в районе 2,5 метра", – отметил он.
По словам владельца, когда животное вырастет, оно будет жить в отдельной комнате с бассейном, подогревом и мощными лампами.
Мнения пользователей разделились: одни отнеслись к хищнику настороженно, отметив, что он "вырастет и съест хозяина", другие, напротив, восхитились экзотическим питомцем.
"Вы мало его гладите"; "какие у него глаза выразительные", "я хочу такие же идеально ровные зубы", – написали комментаторы.
При этом нередко подобные истории заканчиваются для животных трагически. К примеру, в 2023 году в подмосковной Лобне обнаружили труп крокодила в лесу рядом с СНТ. По словам одной из местных жительниц, она впервые заметила животное еще в ноябре 2022-го, когда ходила за грибами. Женщина предположила, что рептилию мог похоронить житель одного из элитных поселков, а бродячие собаки раскопали неглубокую могилу, в которой животное и лежало.
Это законно?
Крокодилы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в России, согласно распоряжению правительства № 1163-р. То, что это незаконно, подтвердил Москве 24 адвокат Андрей Конышев.
По его словам, в сфере содержания и торговли рептилиями существует много разветвлений уголовной ответственности – все зависит от вида и степени опасности.
"Что касается крокодилов, такое животного сопряжено со специфическим запахом и опасностью при кормлении и естественно, находится под запретом. Причины здесь следующие: угроза для окружающих, требования закона, а также необходимость особого ухода – прививок, чистки зубов и прочего. Непрофессиональный и неподготовленный человек физически не сможет совладать с таким существом", – сказал он.
По словам правозащитника, незаконный провоз, покупка или приобретение таких животных классифицируются как контрабанда.
При этом за крокодилов, которые не занесены в Красную книгу и чьи популяции не вызывают опасений, наступает административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ.
"Это касается продажи, которую нельзя осуществлять без разрешительных документов, а также содержания и передачи животного. Размеры штрафов для физических лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", – заключил Конышев.
"Продавец уверял, что это ящерица"
Крокодилов контрабандой ввозят в Россию для тех, кто "хочет подчеркнуть свою респектабельность", отметил в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По его словам, даже специалисту бывает непросто определить, кто вырастет из маленькой ящерицы.
"Видно, что это крокодил, но они бывают разными. В неволе могут спокойно вырастать где-то до 2 метров. Причем у них хищный нрав, поэтому жить с таким зверем вместе опасно", – подчеркнул врач.
Кроме того, условия, которые есть в квартире, приводят к болезням крокодилов, что объяснимо необходимостью ветеринарного обслуживания.
"Например, хищнику надо чистить зубы: для этого есть специальные приспособления. Также ему важно мясо, причем не в сыром виде, а в виде настоящей добычи. Физическая нагрузка тоже нужна: необходима какая-то площадь, по которой он сможет ползать, патрулировать территорию", – добавил эксперт.
При возможности такой зверь способен сбежать, а в период полового созревания и вовсе агрессивен. Поэтому соседство с таким животным крайне опасно и для хозяина, и для зверя, заключил Шеляков.