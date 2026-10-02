Адвокат Конышев: за продажу крокодила россиянам грозит штраф до 1 млн рублей

Россияне заводят дома крокодилов и публикуют видео с ними в Сети. Маленьких животных выпускают гулять по квартире, надевают им ошейники и даже пытаются обучать командам. Насколько законно содержание таких питомцев и как они попадают в Россию, разбиралась Москва 24.

150 тысяч за экзотику

В социальных сетях все чаще появляются ролики с домашними крокодилами: их приобретают крошечными, выпускают гулять по квартире, надевают ошейники и даже пытаются обучать командам. Один из авторов подобного видео рассказал о стоимости животного и необходимых для содержания условиях.

"Название этого крокодила – кайман. Хотя в большей степени он относится именно к аллигатору, а не к крокодилу. Взрослая особь достигает размера в районе 2,5 метра", – отметил он.

По словам владельца, когда животное вырастет, оно будет жить в отдельной комнате с бассейном, подогревом и мощными лампами.





владелец крокодила Стоимость такого маленького крокодила начинается от 60 тысяч рублей. Но с возрастом чем больше размер, вес и длина, тем больше цена. Взрослая особь такого крокодила стоит в районе 100–150 тысяч рублей.

Мнения пользователей разделились: одни отнеслись к хищнику настороженно, отметив, что он "вырастет и съест хозяина", другие, напротив, восхитились экзотическим питомцем.

"Вы мало его гладите"; "какие у него глаза выразительные", "я хочу такие же идеально ровные зубы", – написали комментаторы.

При этом нередко подобные истории заканчиваются для животных трагически. К примеру, в 2023 году в подмосковной Лобне обнаружили труп крокодила в лесу рядом с СНТ. По словам одной из местных жительниц, она впервые заметила животное еще в ноябре 2022-го, когда ходила за грибами. Женщина предположила, что рептилию мог похоронить житель одного из элитных поселков, а бродячие собаки раскопали неглубокую могилу, в которой животное и лежало.

Это законно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Крокодилы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в России, согласно распоряжению правительства № 1163-р. То, что это незаконно, подтвердил Москве 24 адвокат Андрей Конышев.

По его словам, в сфере содержания и торговли рептилиями существует много разветвлений уголовной ответственности – все зависит от вида и степени опасности.

"Что касается крокодилов, такое животного сопряжено со специфическим запахом и опасностью при кормлении и естественно, находится под запретом. Причины здесь следующие: угроза для окружающих, требования закона, а также необходимость особого ухода – прививок, чистки зубов и прочего. Непрофессиональный и неподготовленный человек физически не сможет совладать с таким существом", – сказал он.

По словам правозащитника, незаконный провоз, покупка или приобретение таких животных классифицируются как контрабанда.





Андрей Конышев адвокат Если говорить о редких видах рептилий, занесенных в Красную книгу, это статья 258.1 УК РФ. В этом случае ни о каких разрешительных документах речи быть не может, причем ответственность наступает не только за живое существо, но и за части тела зверя. Санкции различны, включая исправительные работы сроком до 2 лет или принудительные до 4 со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

При этом за крокодилов, которые не занесены в Красную книгу и чьи популяции не вызывают опасений, наступает административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ.

"Это касается продажи, которую нельзя осуществлять без разрешительных документов, а также содержания и передачи животного. Размеры штрафов для физических лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", – заключил Конышев.

"Продавец уверял, что это ящерица"

Крокодилов контрабандой ввозят в Россию для тех, кто "хочет подчеркнуть свою респектабельность", отметил в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, даже специалисту бывает непросто определить, кто вырастет из маленькой ящерицы.

"Видно, что это крокодил, но они бывают разными. В неволе могут спокойно вырастать где-то до 2 метров. Причем у них хищный нрав, поэтому жить с таким зверем вместе опасно", – подчеркнул врач.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Обычно крокодилов ждет печальная участь: люди наигрались и решают отдать, даже к нам в клинику приносили. Чаще объясняют это тем, что он вырастет слишком большим: продавец уверял, что это какая-то ящерица, а в итоге просто обманули. В зоопарки не берут, групп помощи крокодилам нет.

Кроме того, условия, которые есть в квартире, приводят к болезням крокодилов, что объяснимо необходимостью ветеринарного обслуживания.

"Например, хищнику надо чистить зубы: для этого есть специальные приспособления. Также ему важно мясо, причем не в сыром виде, а в виде настоящей добычи. Физическая нагрузка тоже нужна: необходима какая-то площадь, по которой он сможет ползать, патрулировать территорию", – добавил эксперт.

При возможности такой зверь способен сбежать, а в период полового созревания и вовсе агрессивен. Поэтому соседство с таким животным крайне опасно и для хозяина, и для зверя, заключил Шеляков.

