Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 21:33

Технологии
Главная / Новости /

SHOT: данные игроков Minecraft могли попасть в руки хакерам

Данные игроков Minecraft могли попасть в руки хакерам – СМИ

Фото: кадр из игры Minecraft; производство – Mojang Studios

Логины и почта 18 миллионов игроков Minecraft могли утечь к хакерам, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, в даркнете могут оказаться логины, электронные адреса и хеши паролей игроков. В частности, на незаконных форумах появились два объявления о крупном взломе аккаунтов. При этом подтвердить масштаб утечки, заявленной хакерами, пока невозможно. База могла быть собрана из старых сливов, допустили журналисты.

Ранее хакеры из группировки ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили сведения о большинстве сотрудников американской спецслужбы. СМИ указывали, что злоумышленники атаковали сайт с вакансиями ФБР и украли информацию почти обо всех агентах.

Это стало ответом на публикацию бюро, в которой раскрывались методы работы хакеров. В подтверждение своих слов злоумышленники опубликовали скриншот взломанного сайта и данные примерно о 5 тысячах сотрудников.

Читайте также


технологии

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика