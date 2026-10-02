SHOT: данные игроков Minecraft могли попасть в руки хакерам

Фото: кадр из игры Minecraft; производство – Mojang Studios

Логины и почта 18 миллионов игроков Minecraft могли утечь к хакерам, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, в даркнете могут оказаться логины, электронные адреса и хеши паролей игроков. В частности, на незаконных форумах появились два объявления о крупном взломе аккаунтов. При этом подтвердить масштаб утечки, заявленной хакерами, пока невозможно. База могла быть собрана из старых сливов, допустили журналисты.

Ранее хакеры из группировки ShinyHunters заявили, что взломали сайт ФБР и похитили сведения о большинстве сотрудников американской спецслужбы. СМИ указывали, что злоумышленники атаковали сайт с вакансиями ФБР и украли информацию почти обо всех агентах.

Это стало ответом на публикацию бюро, в которой раскрывались методы работы хакеров. В подтверждение своих слов злоумышленники опубликовали скриншот взломанного сайта и данные примерно о 5 тысячах сотрудников.

