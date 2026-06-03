Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к игре Minecraft

Фото: кадр из игры Minecraft; производство – Mojang Studios

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft. Об этом надзорное ведомство заявило ТАСС.

Ведомство дало комментарий после сообщений пользователей о сбоях. Согласно порталу Downdetector, проблемы с игрой начались около 10:30 по московскому времени и продолжаются до сих пор. 57% пользователей жалуются на проблемы со входом в Minecraft, 26% – на запуск игры, 15% – на подключение к серверу.

Первые сообщения, что РКН якобы готовится к блокировке Minecraft, появились в середине мая. СМИ утверждали, что игра используется для вовлечения школьников в киберпреступления.

Позднее надзорное ведомство опровергло эту информацию. Более того, в Роскомнадзоре добавили, что не получали соответствующих решений от уполномоченных органов.

