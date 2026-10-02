Отопление включили более чем в 85% жилых домов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отопление уже подали более чем в 85% многоквартирных домов и свыше 96% социальных объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают переводить систему теплоснабжения на зимний режим. Тепло на городские объекты подают поэтапно, при этом в первую очередь его получают социальные учреждения и многоквартирные дома.

В офисных зданиях отопление включают после жилых домов и соцобъектов, затем тепло подадут на предприятия торговли и промышленности. Полностью завершить подключение всех городских объектов планируется в течение нескольких дней.

Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к 1 сентября. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов.