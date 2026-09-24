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24 сентября, 15:54

Общество

В ОП предложили изменить температурные нормы для включения отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России следует пересмотреть нормы начала отопительного сезона. Тепло в квартиры нужно подавать уже при среднесуточной температуре 10–11 градусов, а не 8 градусов, как установлено сейчас, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он подчеркнул, что даже при 10–11 градусах в жилых помещениях, дошкольных учреждениях и школах становится некомфортно. По его мнению, при первом же серьезном похолодании, на основании прогноза синоптиков, отопление нужно включать независимо от того, достигла ли среднесуточная температура 8 градусов.

В настоящее время тепло в здания подают, если средняя температура воздуха держится ниже этого показателя в течение 3 дней подряд.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, а также отремонтировали инженерные системы и оборудование. Более того, в столице сформированы аварийные бригады для работы в зимний период.

Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

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