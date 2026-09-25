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00:52

Политика

В МИД РФ заявили, что отношения с Японией продолжают серьезно деградировать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двусторонние связи Москвы и Токио продолжают серьезно деградировать, а практическое взаимодействие сохраняется лишь по отдельным вопросам. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам дипломата, ряд политических и общественных деятелей Японии в личных контактах выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио. Однако премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию своих предшественников, из-за которой двусторонние связи серьезно ухудшились.

Замминистра напомнил, что Москва неоднократно заявляла: путь для возобновления межгосударственного диалога откроется только после отказа Японии от враждебной политики, подкрепленного реальными делами.

"Не мы начали раскручивать недружественную спираль. Следовательно, и инициатива нормализации ситуации в российско-японских отношениях должна исходить от Токио", – цитирует Руденко ТАСС.

Ранее Россия вручила Японии ноту протеста из-за размещения на острове Кюсю американских наземных комплексов Typhon для запуска ракет средней и меньшей дальности и потребовала вывести их.

В МИД РФ подчеркнули, что курс Японии на ремилитаризацию будет иметь крайне негативные последствия. Москва регулярно предупреждает Токио об этом как по дипломатическим каналам, так и публично.

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