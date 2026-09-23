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23 сентября, 16:16

Политика

Премьер Японии Такаити призвала ООН убрать из устава термин "вражеские государства"

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости удалить из Устава ООН понятие "вражеские государства". С таким обращением она выступила на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Такаити напомнила, что еще в 2005 году Всемирный саммит ООН утвердил резолюцию, закрепившую решимость исключить упоминания о "вражеских государствах" из основного документа организации.

"В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены", – подчеркнула глава японского правительства.

Термин "вражеское государство" фигурирует в статье 53 Устава ООН. Согласно формулировке, он относится к странам, которые в период Второй мировой войны являлись врагом любого из государств, подписавших Устав.

Такаити также отметила, что Япония гордится своим вкладом в деятельность ООН за последние 70 лет и своей ролью в укреплении мира и процветания.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявлял, что страна должна поддерживать надежную обороноспособность острова Хоккайдо на фоне того, что Россия "наращивает свою активность в Дальневосточном регионе" и повышает "стратегическое сотрудничество с Китаем". По его словам, местное население будет проинформировано о сроках размещения на острове ракет большой дальности.

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