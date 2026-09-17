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17 сентября, 04:58

Политика

В КНДР заявили, что Япония и Республика Корея стремятся получить ядерное оружие

Фото: depositphotos/creisinger

Япония и Республика Корея упорно наращивают военную мощь, стремясь получить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, передает ТАСС.

По его словам, эти страны, пользуясь покровительством США и нестабильной международной обстановкой, проявляют чрезмерные амбиции и ведут безрассудную гонку вооружений.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. Это следует из заявления Минобороны страны.

Там напомнили, что закон, принятый в 2022 году, предполагает возможность применения такого оружия при нападении на руководство страны и систему управления ядерными силами, а также при угрозе применения против КНДР ядерного или другого оружия массового уничтожения.

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