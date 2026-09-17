Мошенники стали предлагать пенсионерам "выплаты" ко Дню пожилого человека

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Злоумышленники звонят пожилым людям и предлагают оформить разовую выплату к 1 октября – Дню пожилого человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

По данным платформы, мошенники представляются пенсионерам лжесотрудниками Социального фонда России или органов соцзащиты и сообщают об открытии приема заявлений на разовую выплату либо на "компенсацию за неиспользованные путевки".

Для оформления начисления якобы без визита в МФЦ мошенники просят назвать номер банковской карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения.

В "Мошеловке" подчеркнули, что настоящие сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием сообщить защитный код карты или код из СМС. Там напомнили, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет Соцфонда.

При поступлении подобных звонков рекомендуется немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали предлагать вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Злоумышленники направляют своим жертвам фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от "Госуслуг" и поликлиник. Если ввести логин и пароль на этом фальшивом сайте, мошенники могут получить доступ к реальному личному кабинету человека.