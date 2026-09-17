Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Безопасность

Мошенники стали предлагать пенсионерам "выплаты" ко Дню пожилого человека

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Злоумышленники звонят пожилым людям и предлагают оформить разовую выплату к 1 октября – Дню пожилого человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

По данным платформы, мошенники представляются пенсионерам лжесотрудниками Социального фонда России или органов соцзащиты и сообщают об открытии приема заявлений на разовую выплату либо на "компенсацию за неиспользованные путевки".

Для оформления начисления якобы без визита в МФЦ мошенники просят назвать номер банковской карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения.

В "Мошеловке" подчеркнули, что настоящие сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием сообщить защитный код карты или код из СМС. Там напомнили, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет Соцфонда.

При поступлении подобных звонков рекомендуется немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали предлагать вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Злоумышленники направляют своим жертвам фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от "Госуслуг" и поликлиник. Если ввести логин и пароль на этом фальшивом сайте, мошенники могут получить доступ к реальному личному кабинету человека.

Читайте также


безопасность

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика