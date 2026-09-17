США продлили санкции против членов Палестинской национальной администрации

Фото: depositphotos/exopixel

Государственный департамент США продлил санкции в отношении членов Организации освобождения Палестины и должностных лиц Палестинской национальной администрации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения предусматривают отказ в выдаче виз указанным категориям лиц. Данное решение принято в соответствии с разделом 604(a)(1) закона о мирных обязательствах на Ближнем Востоке.

Ранее США восстановили санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе. Она вновь внесена в санкционные списки, связанные с деятельностью Международного уголовного суда.

При этом изначально рестрикции были введены в июле 2025 года. Вашингтон и Израиль обвинили спецдокладчика в антисемитизме, поддержке терроризма и содействии разбирательствам в МУС против граждан США и Израиля.