Законопроект о санкциях против РФ набрал достаточно голосов для принятия Конгрессом США

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

По итогам голосования документ поддержали 217 конгрессменов, что обеспечило его принятие. Против высказались 136 законодателей.

Отмечается, что республиканцы, контролирующие Палату представителей, составляют большинство среди сторонников инициативы.

Законопроект предусматривает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнеров РФ.

Кроме того, документ допускает возможность введения пошлин в размере 100% на товары из стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа.