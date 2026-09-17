01:56Политика
Законопроект о санкциях против РФ набрал достаточно голосов для принятия Конгрессом США
Фото: depositphotos/Kordin
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.
По итогам голосования документ поддержали 217 конгрессменов, что обеспечило его принятие. Против высказались 136 законодателей.
Отмечается, что республиканцы, контролирующие Палату представителей, составляют большинство среди сторонников инициативы.
Законопроект предусматривает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнеров РФ.
Кроме того, документ допускает возможность введения пошлин в размере 100% на товары из стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа.