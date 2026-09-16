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16 сентября, 16:56

Экономика

США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота", Utair и Azur Air

Фото: depositphotos/nitinut380

Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и Azur Air. Об этом сообщается в уведомлениях ведомства, опубликованных в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из документов, помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запросы о продлении временного отказа в предоставлении экспортных привилегий для трех перевозчиков. Решение вступает в силу немедленно.

В уведомлении отмечается, что бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга, заранее подало документы о продлении санкций более чем за 20 дней до истечения срока действия ограничений.

Подобные меры лишают авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования.

Ранее СМИ сообщили, что законопроект о санкциях против России, который республиканцы продвигают в палате представителей США, вызвал разногласия внутри Демократической партии. Руководство демократов открыто выступает против документа, однако не все конгрессмены готовы занять такую позицию. Ключевая проблема – законопроект позволит администрации США вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти.

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