Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус отобразится на онлайн-табло.

Ранее подобные ограничения были введены в столичном аэропорту Домодедово. Это также связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.