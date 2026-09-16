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16 сентября, 21:16

Культура

Вышел новый трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы"

Видео: youtube.com/The Hunger Games

На YouTube-канале The Hunger Games опубликовали трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". В российский прокат картина выйдет 19 ноября, в зарубежный – 20 ноября.

Лента станет приквелом серии "Голодные игры". Действие развернется за 24 года до событий первого фильма. Картина расскажет о Хеймитче Абернати – наставнике Китнисс Эвердин и единственном победителе из дистрикта 12.

История начнется утром жатвы 50-х Голодных игр – Второй квартальной бойни, которая проводится раз в 25 лет. По правилам каждый дистрикт отправляет вдвое больше участников, поэтому вместо 24 трибутов сражаться будут 48 детей.

Главную роль исполнит Джозеф Зада. В актерский состав также вошли Джесси Племонс (молодой Плутарх Хевенсби), Рэйф Файнс (президент Сноу), Гленн Клоуз (чиновница дистрикта 12 Друзилла Сикл) и Киран Калкин (ведущий Цезарь Фликерман).

Также в числе актеров – Эль Фэннинг (молодая Эффи Тринкет), Маккенна Грейс (трибут Мейсили Доннер), Майя Хоук (молодая Вайресс), Уитни Пик (Ленор Дав Бэрд, возлюбленная Хеймитча) и Келвин Харрисон – младший (молодой Бити Латье).

Режиссером выступил Фрэнсис Лоренс, сценарий написал Билли Рей. Продюсерами стали Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и сам Лоренс.

Ранее компания Marvel Entertainment представила трейлер фильма "Мстители: Доктор Дум". Премьера фильма запланирована на 18 декабря. Лента стала продолжением картины "Мстители: Финал", которая вышла в 2019 году.

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