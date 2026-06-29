Вышел первый трейлер "Оборотня" Роберта Эггерса

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма "Оборотень" от режиссера Роберта Эггерса. Видеоролик размещен на сайте компании.

Действие нового фильма Эггерса, известного как режиссера и сценариста фильмов "Ведьма", "Маяк", "Носферату" и "Варяг", развернется в Англии XIII века. Главный герой – земледелец (Аарон Тейлор-Джонсон), который обращается в чудовище и терроризирует окружающих. По следам оборотня идет охотник (Уиллем Дефо).

Также роли в хорроре исполнили Лили-Роуз Депп и Ральф Айнесон, которые также уже ранее работали с режиссером. Кроме того, в фильм войдут диалоги на древнеанглийском языке, что уже стало характерной чертой Эггерса, который в своих работах стремится к исторической точности.

В зарубежный прокат кинофильм выйдет 25 декабря.

Ранее кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер пятой части анимационной франшизы "Шрек" спустя 16 лет после премьеры четвертого мультфильма "Шрек навсегда". Шрека, Фиону и их детей, а также Осла ждет очередное приключение. При этом подробности сюжета пока неизвестны. Премьера назначена на лето 2027 года.

