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29 июня, 22:06

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прокомментировала многомиллионный долг перед налоговой

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Блогер Оксана Самойлова в разговоре с Super заявила, что задолженность перед налоговой появилась из-за того, что "задвоилась" отчетность.

Она подчеркнула, что у нее все оплачено, а бухгалтерия вместе с налоговой разбирается в случившемся в "рабочем режиме".

Ранее в СМИ появилась информация, что у Самойловой образовался долг в более 4 миллиона рублей за распространение рекламы. Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с нее намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

При этом в сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", в которой Самойлова была указана как руководитель и учредитель.

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