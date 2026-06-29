Оксана Самойлова прокомментировала многомиллионный долг перед налоговой

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Блогер Оксана Самойлова в разговоре с Super заявила, что задолженность перед налоговой появилась из-за того, что "задвоилась" отчетность.

Она подчеркнула, что у нее все оплачено, а бухгалтерия вместе с налоговой разбирается в случившемся в "рабочем режиме".

Ранее в СМИ появилась информация, что у Самойловой образовался долг в более 4 миллиона рублей за распространение рекламы. Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с нее намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

При этом в сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", в которой Самойлова была указана как руководитель и учредитель.

