29 июня, 22:06Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала многомиллионный долг перед налоговой
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Блогер Оксана Самойлова в разговоре с Super заявила, что задолженность перед налоговой появилась из-за того, что "задвоилась" отчетность.
Она подчеркнула, что у нее все оплачено, а бухгалтерия вместе с налоговой разбирается в случившемся в "рабочем режиме".
Ранее в СМИ появилась информация, что у Самойловой образовался долг в более 4 миллиона рублей за распространение рекламы. Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с нее намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.
При этом в сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", в которой Самойлова была указана как руководитель и учредитель.