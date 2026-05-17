Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 млн рублей

Блогер Оксана Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 миллионов рублей за распространение рекламы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы.

Согласно материалам судебных приставов, с женщины также намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования в размере 300 рублей.

Всего блогер должна более 4,044 миллиона рублей.

В сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", где Самойлова значится руководителем и учредителем.

Ранее судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Выяснилось, что певец в установленный срок не погасил долг в размере 52 тысячи рублей.

На основании этого было открыто исполнительное производство. Однако его пришлось прекратить из-за невозможности установить местонахождение Витаса и его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.