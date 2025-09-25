Суд в Москве взыскал долг с телеведущей Даны Борисовой

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Мировой судья судебного участка № 180, который расположен в столичном районе Раменки, решил взыскать с телеведущей Даны Борисовой долг по кредитному договору. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сумма взыскана в пользу ООО ПКО "Столичное АВД".

Ранее Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании задолженности по кредитному договору с народного артиста России Филиппа Киркорова. По данным СМИ, обращение было подано компанией "Социум трейд".

По версии организации, Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке в 2020 году. Затем с согласия певца банк уступил право требования "Социум трейду", так как артист не вернул долг в полном объеме. Беседа по делу состоится 13 октября.

