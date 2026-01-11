Форма поиска по сайту

Al Arabiya: США нанесли удары по 35 позициям ИГ на территории Сирии

США нанесли удары по 35 позициям ИГ на территории Сирии – СМИ

Фото: depositphotos/Lindasj2

Самолеты ВВС США нанесли ракетные удары по 35 позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), расположенным на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В атаке принимали участие свыше 20 истребителей. Всего ВВС страны выпустили по целям около 90 высокоточных ракет.

Помимо американских истребителей, в операции против ИГ участвовали самолеты королевских ВВС Иордании.

Ранее армия США нанесла удар по боевикам ИГ на территории Нигерии. Атака была произведена по приказу американского президента Дональда Трампа.

По его словам, в результате высокоточных атак были уничтожены боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан".

