02:57

Политика

Британия и Франция ударили по объекту ИГ в Сирии

Фото: depositphotos/KGriff

Военные Великобритании и Франции нанесли совместный авиаудар по подземному складу оружия группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает британское Минобороны.

Подземный объект был выявлен в горах в районе древнего города Пальмира. Для операции были задействованы истребители ВВС Typhoon FGR4, которые нанесли удары с помощью управляемых бомб Paveway IV. Уточняется, что в районе объекта не проживают гражданские.

Предварительно, военным удалось успешно поразить цель. В данный момент специалисты проводят детальную оценку эффективности ударов.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам группировки "Исламское государство" на территории Нигерии. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате высокоточных атак были уничтожены боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан".

Позже власти Нигерии подтвердили точечные авиаудары США по террористам "Исламского государства". В МИД страны подчеркнули, что Нигерия продолжит взаимодействовать с международными партнерами в области безопасности, включая США, для противодействия угрозе терроризма.

