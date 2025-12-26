Власти Нигерии подтвердили удар по боевикам ИГ армией США

Фото: depositphotos/flogeljiri

Власти Нигерии подтвердили, что армия США нанесла точечные авиаудары по террористам "Исламского государства" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) на северо-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД государства.

В официальном обращении отмечается, что удар был нанесен в рамках сотрудничества между двумя странами по запросу правительства Нигерии.

В МИД подчеркнули, что страна продолжит взаимодействовать с международными партнерами в области безопасности, включая США, для противодействия угрозе терроризма.

Ранее об ударе по террористам в Нигерии сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что атака была произведена по его приказу. По его словам, в результате высокоточных ударов были уничтожены боевики, которые убивали мирных жителей страны, особенно христиан.