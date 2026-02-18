Силы ПВО нейтрализовали свыше 100 БПЛА над регионами РФ за 6 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 120 вражеских беспилотников над несколькими регионами России за 6 часов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксировали в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников было направлено в сторону Брянской и Смоленской областей – там перехватили 81 и 22 БПЛА соответственно.

По 5 летательных аппаратов поразили над Курской и Новгородской областями, по 2 – над Тверской и Калужской областями, а также Московским регионом. Еще 1 был перехвачен в небе над Белгородской областью.

Ранее системы ПВО сбили дроны в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе Чувашии. В результате никто не пострадал, однако несколько автомобилей получили повреждения.

До этого после ракетного обстрела со стороны ВСУ произошло возгорание на кровле многоквартирного дома в Белгороде. Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.