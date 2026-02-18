Автомобили получили повреждения после атаки ВСУ на Чувашию

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА на Чувашию. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев, передает телеканал "360".

Николаев уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили дроны в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе.

"Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет", – добавил губернатор.

На места падения беспилотников оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

В Минобороны РФ ранее уточнили, что силы ПВО сбили и перехватили 43 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря в ночь на среду, 18 февраля. По данным оборонного ведомства, 21 вражеский беспилотник самолетного типа ликвидирован над Брянской областью. Еще по 6 сбиты над Белгородской областью и Крымом, 5 – над Курской областью, по 2 – над Ростовской областью и Чувашией, 1 – над Черным морем.