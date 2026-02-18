Силы ПВО сбили 43 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на среду, 18 февраля, силы ПВО сбили и перехватили 43 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 21 вражеский беспилотник самолетного типа ликвидирован над Брянской областью, по 6 – над Белгородской областью и Крымом, 5 – над Курской областью, по 2 – над Ростовской областью и Чувашией, 1 – над Черным морем.

Сообщалось, что в результате обстрела, которому подверглись Белгород и Белгородский округ, никто не пострадал. Тем не менее повреждения получили объекты инфраструктуры.

Также из-за падения обломков дронов начался пожар на кровле многоквартирного дома в Белгороде. Возгорание было оперативно ликвидировано.