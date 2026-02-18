Форма поиска по сайту

18 февраля, 08:07

Политика

Уиткофф заявил, что Россия и Украина продолжат работу для заключения сделки

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что стороны переговоров по Украине в Женеве договорились продолжить работу для заключения сделки. Об этом он написал в соцсети Х.

"США модерировали третьи трехсторонние переговоры <...>. Обе стороны (Россия и Украина. – Прим. ред.) договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", – говорится в публикации.

Он также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление переговорной площадки.

Первая встреча делегаций России, США и Украины в рамках третьего раунда переговоров прошла в Женеве 17 февраля. Ожидается, что контакты продолжатся 18-го числа.

По данным СМИ, консультации были напряженными. Они носили двусторонний и трехсторонний характер.

