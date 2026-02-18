Субъекты МСП составили около 60% участников федпроекта "Производительность труда" в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Малый и средний бизнес Москвы активно вовлечен в федеральный проект "Производительность труда", запущенный в 2022 году. За этот период к нему присоединились 344 субъекта МСП из различных отраслей экономики, что составило около 60% всех участников в столице, рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, субъекты МСП обладают значительным потенциалом для повышения производительности труда, а участие в федпроекте предоставляет им шанс не только оптимизировать внутренние ресурсы, но и внедрить передовые управленческие методы, что способствует качественному росту бизнеса.

"За четыре года к проекту "Производительность труда" присоединились 344 столичных представителя малого и среднего предпринимательства, из которых 311 уже завершили внедрение бережливых технологий при участии экспертов правительства Москвы", – обратила внимание вице-мэр.

В результате они увеличили выпуск продукции на одного работника в среднем на 53%, а также сократили время производственных процессов и объем незавершенного производства на треть. Таким образом, общий экономический эффект от их деятельности превысил 7,5 миллиарда рублей.

"Это половина от общего результата всех участников федерального проекта", – подчеркнула Багреева.

Около 65% участников федпроекта являются представителями малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности. Еще 12% занимаются торговлей, а по 5% – туризмом и строительством.

При этом для компаний, которые по размеру не подходят под критерии участия в федпроекте, Москва разработала специальные образовательные программы. Например, базовый курс "Свое дело: новый уровень" учит принципам бережливого производства, помогает находить потери и анализировать процессы.

В свою очередь, углубленный курс "Свое дело: новый уровень ПРО" направлен на внедрение улучшений в рабочие процессы: участники выполняют практические задания и получают онлайн-консультации. Сейчас обучение проходят почти 600 предпринимателей.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 504,5 тысячи. Это на 37,3 тысячи превысило показатель 2024-го.

Наиболее значительный рост зафиксирован в профессиональной деятельности, операциях с недвижимостью, торговле и IT-секторе. Ключевой вклад в эту положительную динамику внес сектор МСП, доля которого составила свыше 93%.

При этом количество московских ИП – субъектов МСП достигло 470,4 тысячи, за год увеличившись на 33,9 тысячи.