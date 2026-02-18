Форма поиска по сайту

18 февраля, 09:47

Происшествия
ТАСС: задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

При этом в башкирском министерстве культуры ситуацию комментировать отказались.

В сентябре 2024 года было возбуждено дело в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. В октябре того же года Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Марзаев получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. Посредником при передаче денег был министр транспорта республики Александр Клебанов. Сумма взятки оценивалась в 37 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил его к 13 годам заключения и обязал выплатить штраф в размере 561 миллиона рублей. Кроме того, его лишили государственных наград и почетных званий, а также конфисковали имущество.

