Такаити переизбрали на пост премьер-министра Японии

Фото: ТАСС/EPA/POOL/FRANCK ROBICHON

Лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити переизбрали премьер-министром страны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Mainichi.

Во время голосования в ключевой нижней палате парламента за Такаити отдали свои голоса 354 депутата.

Голосование проходит и в верхней палате, где правящий блок представлен в меньшинстве. Тем не менее последнее слово в вопросе выбора премьера остается за палатой представителей (нижней палатой. – Прим. ред.).

Ранее она была официально распущена. Это произошло в первый же день работы 220-й сессии.

Утверждалось, что Такаити приняла такое решение, чтобы провести новые выборы. Позже правящий блок в составе ЛДП под руководством Такаити и партии "Общество обновления Японии" получил большинство мест в ключевой палате.