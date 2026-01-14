Премьер Японии объявила о намерении распустить нижнюю палату парламента

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити уведомила руководство возглавляемой ей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем решении распустить ключевую нижнюю палату парламента, заявил генсек ЛДП Сюнъити Судзуки.

По его словам, все детали, включающие информацию о сроках роспуска палаты парламента и проведении досрочных выборов, премьер изложит на пресс-конференции в понедельник, 19 января.

Такаити была избрана новым председателем правящей в Японии ЛДП в октябре 2025 года. Она получила 185 голосов из 341, опередив своего конкурента – сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро Коидзуми, который набрал 156 голосов. Такаити стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении покинуть пост председателя ЛДП и главы правительства 7 сентября. СМИ писали, что это решение было принято, чтобы избежать раскола в партии.