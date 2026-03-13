13 марта, 11:38

Транспорт

Власти Москвы поддержали запрет движения курьеров на электровелосипедах по тротуарам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы положительно оценили введение запрета на передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Наша позиция здесь такая. Конечно, если это тяжелый электрический велосипед, на котором ездит курьер, и есть возможность ехать по проезжей части, если там есть выделенная полоса, например, либо велодорожка, то, конечно, этим тяжелым велосипедам нечего делать на тротуарах", – сказал вице-мэр.

По мнению заммэра, движение только по проезжей части видится целесообразным, если поездка связана с коммерческой целью. При этом водитель также обязан соблюдать действующие правила дорожного движения.

Введение соответствующих ограничений Владимир Путин поручил еще в начале марта. Согласно указу президента, представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования СИМ предстоит Минтрансу и МВД России.

Распоряжение поддержала и Общественная палата РФ. В частности, общественники предложили полностью запретить курьерам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам, введя за это крупные штрафы.

Минтранс России занялся проработкой запрета на движение электровелосипедов по тротуарам

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

