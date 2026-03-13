Власти Москвы поддержали запрет движения курьеров на электровелосипедах по тротуарам

Власти Москвы положительно оценили введение запрета на передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Наша позиция здесь такая. Конечно, если это тяжелый электрический велосипед, на котором ездит курьер, и есть возможность ехать по проезжей части, если там есть выделенная полоса, например, либо велодорожка, то, конечно, этим тяжелым велосипедам нечего делать на тротуарах", – сказал вице-мэр.

По мнению заммэра, движение только по проезжей части видится целесообразным, если поездка связана с коммерческой целью. При этом водитель также обязан соблюдать действующие правила дорожного движения.

Введение соответствующих ограничений Владимир Путин поручил еще в начале марта. Согласно указу президента, представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования СИМ предстоит Минтрансу и МВД России.

Распоряжение поддержала и Общественная палата РФ. В частности, общественники предложили полностью запретить курьерам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам, введя за это крупные штрафы.