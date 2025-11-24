Порядок работы роботов-курьеров утвержден в столице

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Порядок работы автономных курьеров утвержден в Москве. Для этого были разработаны единые правила для использования роботов, число которых вырастет в ближайшее время, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что документ предполагает индивидуальные номера для всех роботов. По его словам, это позволит их идентифицировать и регулировать их передвижение.

Кроме того, автономные курьеры будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также их подключат к городским информационным системам АИС "Таксомотор" и ГИС ЕРНИС.

Ликсутов напомнил, что в настоящее время в городе работают около 200 роботов-курьеров. Они выполняют свыше 1,5 тысячи заказов в сутки.

"Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки, перемещение роверов станет понятным и контролируемым", – добавил он.

Ранее в обновленных московских школах № 1514, 281 и 1387 появились роботы-уборщики. Во время уроков умные машины моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, а на переменах возвращаются на док-станцию, чтобы зарядиться и пополнить запасы воды. Всего за день эти устройства очищают более чем 4,8 тысячи квадратных метров пространства.

