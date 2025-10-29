Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Искусственный интеллект делает московский транспорт еще безопаснее и комфортнее. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ИИ лежит в основе системы оплаты по биометрии в столичном метро, на МЦК и некоторых станциях МЦД. Система позволяет пассажирам проходить через турникеты без телефона и проездных – достаточно просто посмотреть в камеру. Нейросетью создается уникальный цифровой код для каждого пассажира, который подключил сервис в приложении "Метро Москвы". Технология полностью безопасна, так как код невозможно расшифровать обратно в изображение лица.

По словам Собянина, технология будет доступна на всех турникетах в метро и МЦК до конца этого года, а в 2026 году она должна будет заработать на всех станциях МЦД. Далее сервис планируют запустить и в наземном транспорте.

Также искусственный интеллект общается с пассажирами с 2019 года, когда он начал отвечать на звонки горячей линии Московского транспорта по номеру 3210. Он принял 240 тысяч звонков с начала этого года. Кроме того, появился и чат-бот Александра, добавил мэр. Система постоянно обучается и может запоминать нестандартные формулировки вопросов, чтобы давать более четкие ответы. Она приняла 320 тысяч обращений с начала года.

В Москве появляются и беспилотные трамваи на основе ИИ, поделился Собянин. Свыше 26 тысяч пассажиров уже совершили поездки на первом таком трамвае.

"Трамвай самостоятельно выполняет все функции: останавливается, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, придерживается графика и переключает стрелочные переводы с помощью нейросетей. В кабине вагона пока находится сотрудник трамвайного управления – это требование закона, но он лишь наблюдает за процессом", – отметил градоначальник.

Сейчас два трамвая-лаборатории уже тестируют новые маршруты – № 30, 27, 23, 15 и 31. Две трети столичного трамвайного парка планируется оснастить беспилотными технологиями уже к 2030 году. А к 2035 этот показатель вырастет до 90%.

Также в декабре этого года планируются испытания первого в стране беспилотного поезда метро. Они будут проходить без перевозки пассажиров в ночное время на на Большой кольцевой линии. ИИ будет разгоняться, тормозить, открывать двери, а машинист будет контролировать процесс. Поезд сможет осуществлять поездки уже к концу 2026 года.

Мэр рассказал и о том, что Мосгортранс внедрил систему, которая автоматически назначает водителей на маршрут. Она используется во всех 25 электробусных и автобусных парках.

"Система подбирает водителям оптимальные смены с учетом времени для работы и отдыха. В результате создаются равные условия для всех водителей при выборе маршрутов и рабочих смен. А нагрузка на сотрудников, которые планируют выпуск автобусов и электробусов на линию, сокращается вдвое", – пояснил Собянин.

Искусственный интеллект помогает контролировать движение на московских дорогах. 1,5 тысячи умных камер установлено на МКАД, МСД и других трассах с 2021 года. Система всего за несколько секунд передает в ситуационный центр ЦОДД информацию о ситуации на дороге. Она может распознавать 13 типов происшествий.

С такими камерами взаимодействуют и 160 табло экстренной информации. Они есть на МКАД и информируют водителей о ситуации на дороге и погодных условиях. Табло обработали более миллиона инцидентов с начала года. В связи с этим на МКАД за 9 месяцев произошло на 11% меньше аварий и пострадало на 18% меньше людей, чем за тот же период 2021 года.

Кроме того, на ИИ основана и система видеофиксации. 3,8 тысячи камер могут распознать 65 видов нарушений на дорогах. С начала года они зафиксировали на 12% меньше нарушений, чем в прошлом году. За 13 лет на 96% сократилось число автомобильных угонов. Камеры помогают быстро найти авто, добавил Собянин.

Следят камеры и за электросамокатами. 350 устройств следят за соблюдением правил. С начала года они уже зафиксировали около 4,8 тысячи нарушений.

"В Москве работают около 1 000 умных перекрестков. С помощью специальных датчиков и видеодетекторов система анализирует трафик и подстраивает режим работы светофоров под текущую ситуацию, чтобы равномерно распределить потоки машин, при этом отдавая приоритет городскому транспорту", – рассказал мэр.

Он отметил, что благодаря системе по будням машины проезжают на 25–30% быстрее, а пешеходы ждут зеленый свет на 20–25% меньше. По ночам время ожидания сокращается в 2–3 раза. До 70% перекрестков должны стать умными в ближайшие годы.

За безопасностью в московском транспорте с 2020 года следит система видеоаналитики "Cфера". Она распознает лица и помогает сотрудникам правоохранительных органов быстрее найти правонарушителей. Уже обнаружено более 19 тысяч нарушителей порядка. Также система помогла найти 2,6 тысячи пропавших людей, более 450 из них – дети.

Внедрение искусственного интеллекта в транспортную систему помогает сделать ее удобнее, а также открывает новые перспективы для ее развития, подвел итог Собянин.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи-лаборатории проехали по Москве уже более 500 километров. Они в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта. Сейчас такие трамваи курсируют по пяти столичным маршрутам. Они собрали около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.

