Новейшую технологию применили при создании трамвайной линии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новейшую технологию бесшовной укладки применили при создании трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что длина новой линии составила 2,1 километра. Маршрут пролегает от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади.

"Линия станет важной связью между восточной, центральной и южной частями города, создав предпосылки для организации полноценной сети диаметральных трамвайных маршрутов", – отметил вице-мэр.

Во время строительных работ специалисты использовали технологию бесшовной укладки путей. Они установлены на прочном монолитном фундаменте, что обеспечивает плавное и тихое движение трамваев благодаря резиновым виброизоляционным матам.

При этом трамвайная линия размещена на обособленном полотне, которое отделено от проезжей части разметкой, что обеспечивает непрерывное движение общественного транспорта без препятствий для автомобилей.

Для возведения линии специалисты разработали котлован глубиной до 75 сантиметров и шириной до 6 метров. Затем они создали прочное основание из жесткого бетона с использованием армирования, установили рельсы, залили их бетоном и уложили асфальтобетонное покрытие.

Одной из особенностей проекта является отсутствие контактной сети на линии. По ней проходят современные трамваи "Львенок-Москва", оснащенные автономным ходом. Без подключения этот транспорт по проспекту Академика Сахарова может проехать почти два километра.

По линии запустили новый маршрут № 90, который соединяет станцию метрополитена "Сокольники" и Павелецкий вокзал через Площадь трех вокзалов и станцию "Чистые пруды".

Отмечается, что транспортный хаб "Площадь трех вокзалов" помог обеспечить близкое расположение станций МЦД, остановки трамваев, автобусов и электробусов. При этом на станции МЦД-2 и МЦД-4 Площадь трех вокзалов появились новые остановки для трамваев и автобусов с пятью платформами, которые разделены по направлениям.

Улучшение упомянутого хаба помогло создать короткие и комфортные для пассажиров пересадки, подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Помимо прочего, в процессе работ специалисты провели благоустройство прилегающих улиц и переулков. Также были расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие, установлены энергосберегающие фонари.

Вместе с тем на территории появились современные остановочные павильоны, скамейки и навигационные стелы. Было создано около 15,6 тысячи квадратных метров газонов. Осенью на этой площади планируют высадить около 200 деревьев.

Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова открыл Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что для запуска ветки понадобился новый тип трамвая, поскольку на данном участке нет тяговых подстанций.

В результате на маршрут вышел односекционный трамвай, а в дальнейшем пассажиры смогут перемещаться на трехсекционных моделях.

