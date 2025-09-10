Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл на проспекте Академика Сахарова первую в России трамвайную линию без контактной сети, запустив в работу маршрут № 90 с трамваями нового поколения на автономном ходу.

Мэр столицы, отметив небольшую протяженность линии, которая составляет 2 километра, подчеркнул важность нового объекта. Он отметил, что благодаря этой ветке удалось соединить Павелецкий вокзал с Площадью трех вокзалов.

По словам градоначальника, до конца текущего года года в столице введут в эксплуатацию один из маршрутов Московских трамвайных диаметров, длина которого составит 27 километров. В следующем году планируется запуск еще одного пути протяженностью 30 километров.

"То есть в Москве появляются диаметральные маршруты, которые проходят через центр города", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что для запуска линии на проспекте Академика Сахарова понадобился новый тип трамвая, поскольку на данном участке нет тяговых подстанций. В результате на маршрут выйдет односекционный трамвай, а в дальнейшем пассажиры смогут перемещаться на трехсекционных моделях.

При этом, обратил внимание глава города, во время строительства линии специалисты провели благоустройство проспекта и ближайших к нему улиц.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что работы по благоустройству прошли на 15 прилегающих улицах и переулках. В результате там появились 20 автобусных и трамвайных остановок, обустроены 18 приподнятых посадочных платформ.

Благодаря появлению этой трамвайной линии в городе удалось организовать новый маршрут общественного транспорта. Маршрут № 90, длина которого достигает 9 километров, курсирует от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала.

При этом он объединил Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий вокзалы с 20 станциями рельсового каркаса.

Пассажиров по данной линии будут перевозить около 20 односекционных трамваев "Львенок-Москва". Путь позволил создать более комфортные и быстрые варианты передвижения для примерно 300 тысяч горожан, студентов и работников близлежащих районов.

Предполагается, что ежедневно маршрут будет обслуживать примерно 25 тысяч пассажиров. К тому же возможность удобно передвигаться по столице благодаря всем трамвайным диаметрам появится у свыше 2 миллионов жителей ЮЗАО, ЮАО, ВАО и ЦАО.

Во время строительства линии специалисты применяли технологию бесшпальной укладки путей без стыков на усиленном монолитном основании, что исключает необходимость в шпалах.

Новые пути возвели на отдельном полотне. Они отделены от проезжей части с помощью специальной разметки, что поможет обеспечить непрерывное движение трамваев, не создавая препятствий для дорожного движения.

Возведение линии на проспекте Академика Сахарова стало первым этапом создания Московских трамвайных диаметров. Ожидаемый пассажиропоток маршрутов в настоящий момент оценивается в около 180 тысяч человек в сутки.

Интервал движения транспорта на каждом маршруте составит 5 минут. В то же время на участке по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой трамваи будут приходить каждые 3 минуты.

Ранее в Москве запустили первый в России беспилотный трамвай. Он курсирует по маршруту № 10 метро "Щукинская" – улица Кулакова. За первый день работы транспорт выполнил 8 рейсов и перевез 350 пассажиров.

