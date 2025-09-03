Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска первого в стране беспилотного трамвая. Он начнет перевозить пассажиров на северо-западе столицы по маршруту № 10 "Метро "Щукинская" – улица Кулакова".

"Знаковый день не только для московского транспорта, но и для российского транспорта в целом", – отметил мэр.

По словам градоначальника, внедрение беспилотного трамвая проводилось в три этапа. Первый включал в себя испытания с водителем, который сохранял за собой право принимать окончательные решения.

В рамках второго этапа стартовали тестовые поездки с пассажирами при участии водителя в кабине, а третий этап стал полноценным запуском.

"В Москве собраны высокие технологии в области беспилотного транспорта. Ими занимаются такие компании, как "Яндекс", Сбер, ряд других компаний. В Москве создан Федеральный центр беспилотного авиационного транспорта, авиационных систем", – напомнил Собянин.

Кроме того, в этой области активно работают и ведущие университеты мегаполиса. Благодаря всем усилиям в 2023 году был открыт Центр беспилотного транспорта, напомнил мэр. Его главной задачей стало создание беспилотных технологий для различных видов городского транспорта и конкретных маршрутов.

"За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня (3 сентября. – Прим. ред.) мы начинаем реальное движение беспилотное", – уточнил глава города.

Собянин также объявил, что до конца года в Москве появятся еще три беспилотных трамвая, а к 2026-му их количество достигнет 15. Уже к 2030 году ожидается, что две трети всех трамваев в столице будут работать без водителей.

Следующей задачей, продолжил мэр, станет запуск беспилотного поезда в метрополитене, который состоится в следующем году, после тестовых испытаний в 2025-м.

"Так что перспективы большие в этой технологии. Мы никого не ждем, двигаемся активно", – подытожил градоначальник.

Кроме того, в тот же день были запущены два беспилотных трамвая –испытательных лаборатории. С их помощью тестируются обновленные версии программного обеспечения и идет процесс обучения искусственного интеллекта (ИИ).

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с мая 2024 года беспилотный трамвай проехал более 8 тысяч километров в тестовом режиме и ни разу не нарушил правила дорожного движения.

До конца 2025-го по маршруту № 10 начнут ходить еще три беспилотных трамвая с пассажирами. Ежедневно по этому рейсу уже ездят более 4,5 тысячи горожан на шести современных трамваях отечественного производства.

При этом в течение следующего года без водителя будут ходить 15 трамваев Краснопресненского депо, а до 2030 года планируется перевести на беспилотный режим более 300 трамваев Москвы. Уже к 2035-му около 90% трамвайного парка столицы будут функционировать автономно.

В пресс-службе уточнили, что первый в РФ беспилотный трамвай способен самостоятельно выполнять множество функций, например останавливаться на остановках, открывать и закрывать двери, реагировать на сигналы светофоров, пропускать пешеходов и определять оптимальные маршруты на перекрестках.

Транспорт также переключает стрелки и строго соблюдает график движения. Более того, система управления трамвая разработана таким образом, чтобы исключить возможность столкновения с другими транспортными средствами.

При этом в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который визуально контролирует движение и выполнение других функций, не связанных с управлением, включая контроль за оплатой проезда. Пассажиры не заметят разницы с обычной поездкой.

Программное обеспечение для управления трамваем разработали специалисты Московского метрополитена, не прибегая к услугам сторонних организаций. Столичный беспилотный трамвай стал первым в России транспортным средством, застрахованным с использованием смарт-контрактов, где расчеты производятся в цифровых рублях. Для оформления страховки достаточно оплатить проезд любым удобным способом и прислонить карту к валидатору при входе в салон.

В настоящее время власти Москвы совместно с Минтрансом работают над изменениями в законодательстве, разрешающими присутствие оператора в кабине трамвая без прав на управление.

Уточняется, что тестирование первого в стране беспилотного поезда метро начнется с декабря 2025 года. Система беспилотного управления будет опробована на современном поезде серии "Москва" на Большой кольцевой линии в ночное время, когда поезда не перевозят пассажиров.

В перспективе на конец 2026 года будет создан полноценный беспилотный поезд, который сможет работать с интервалами московского метро – 90 секунд в час пик.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.

В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

