05 декабря, 16:49

Общество

Температурные "качели" ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: ТАСС/Олег Елков

Чередование мороза и тепла ожидает москвичей с 8 по 14 декабря, сообщает News.ru со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

В начале следующей недели ожидается небольшой снегопад и мороз. Но зимняя погода быстро закончится – через пару дней ожидается потепление и снег превратится в дождь.

"В понедельник и вторник (8 и 9 декабря – Прим. ред.) дневная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов. По ночам – от 0 до минус 2. В эти дни будет идти снег, наиболее сильный ожидается 9 декабря", – пояснил Ильин.

Активное потепление начнется 10 декабря, когда воздух прогреется до 4 градусов, 11-го числа столбики термометров покажут до 9 градусов, а 12-го числа – до 6 градусов тепла.

"На небе будет облачно с прояснениями, осадки ожидаются в виде дождей", – сказал синоптик.

Но ближе к выходным вновь ожидается похолодание. В субботу, 13 декабря, днем температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов, будет идти снег с дождем и установится переменная облачность. В воскресенье, 14 декабря, будет не выше 1 градуса тепла.

Атмосферное давление в понедельник будет на отметке 757 миллиметров ртутного столба, затем оно будет постепенно снижаться до 745 пунктов, а в пятницу и выходные будет неустойчивым.

"Пока такая пасмурная погода без существенных осадков будет держаться и в выходные. 9, 13 и 14 декабря, возможно, выпадет снежок", – заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с "Радио 1".

По его словам, до конца первой декады декабря настоящей зимы ожидать не стоит. Уже после 14 декабря опять ожидается вал теплого воздуха, из-за чего выпавший снег пропадет.

Ранее синоптики рассказывали, что к 2050 году температура в Москве будет выше на 2–3 градуса, а климат начнет меняться. В южных регионах будет еще жарче и засушливее. При этом в северных регионах прогнозируются колебания температуры. К концу столетия температура начнет повышаться быстрее, уверены специалисты.

