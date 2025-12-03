Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:49

Общество

Облачность над Москвой может сохраниться до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачность над Москвой и Московской областью может сохраниться до воскресенья, 7 декабря, передает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 декабря столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов – в Подмосковье. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. При этом по области температура воздуха может подняться до 4 градусов.

С пятницы, 5 декабря, возможны небольшие осадки. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье, днем в столице прогнозируется до 2 градусов тепла.

В субботу, 6 декабря, также ожидаются небольшие осадки. Днем в городе до плюс 2 градусов, по области – до плюс 3 градусов.

Ранее сообщалось, что существенных изменений в погоде в Москве в ближайшее время не ожидается. Температура продолжит колебаться около 0 градусов. По ночам в столице может наблюдаться небольшой минус.

Кроме того, "холодное вторжение" в Москве ожидается лишь в третьей декаде декабря. При этом по климатическим нормам зима в столице должна была начаться уже три недели назад.

Снегопады придут в Москву не раньше следующей недели

обществопогодагород

