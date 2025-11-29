Синоптик Леус: холодное вторжение ожидается в Москве в третьей декаде декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Холодное вторжение" ожидается в Москве только в третьей декаде декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Зима в Москве по климату уже должна была разменять третью неделю, а средний температурный фон пока уверенно превышает нулевую отметку, более того, нынешний ноябрь за два дня до своего окончания в точности повторяет график самого теплого в истории ноября 2013 года, его средняя температура воздуха составляет 4 градуса", – указал он.

Ноябрь 2025 года не станет самым теплым, учитывая температурные характеристики на 29 и 30 ноября, но лидеров списка разделят "сотые доли градуса", добавил Леус.

По его словам, прогнозы на декабрь в Москве также теплые, а переход температуры на "зимние рельсы" ожидается плавным и постепенным, без резких похолоданий. "Холодное вторжение", которое вернет температурные показатели в рамки климатической нормы, ожидается в центре Европейской России во второй – в начале третьей декады.

"Однако продолжительным оно не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил теплый погодный сценарий", – отметил синоптик.

Эксперт напомнил, что прошлый декабрь оказался теплым, а его средняя температура воздуха на 2,3 градуса превысила климатическую норму. Ожидается, что декабрь 2025 года, возможно, окажется еще более теплым.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что москвичам не стоит ждать формирования снежного покрова в первой декаде декабря.

Согласно ее прогнозам, существенные изменения в погоде, вероятно, произойдут только в середине следующего месяца. В частности, в город придут снегопады. Однако количество осадков и устойчивость покрова остаются под вопросом, поскольку декабрь прогнозируется относительно теплым.

